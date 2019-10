Serie A, La Juve batte l'Inter 2-1 a San Siro ed è prima

La Juventus si impone per 2-1 in casa dell'Inter, nel posticipo della 7/a giornata di Serie A. Decidono le reti di Dybala al 3' con un gran sinistro su assist di Pjanic, il momentaneo pareggio di Lautaro Martinez su rigore al 18', poi Higuain all'80' su perfetta imbeccata di Bentancur. Per effetto di questo risultato, la Juve scavalca l'Inter e si porta da sola al comando della classifica a quota 19 con un punto di vantaggio proprio sui nerazzurri. E' la prima battuta d'arresto per l'Inter di Conte, interrotta una serie di sei vittorie di fila.

