Serie A, la Fiorentina vince ancora: battuta l'Udinese

La Fiorentina torna a marciare spedita. La squadra di Montella supera al Franchi l'Udinese per 1-0 con rete del difensore serbo Milenkovic al 72' con un preciso colpo di testa su angolo di Pulgar. A secco il tandem d'attacco dei viola Ribery-Chiesa. Gara con poche emozioni, annullata una rete ai friulani per un tocco di mano di Opoku che ha favorito la rete di Nestorovski. Al '63 espulso il tecnico dell'Udinese Tudor: punito con il rosso una protesta plateale con conseguente ingresso in campo.

