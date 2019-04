Serie A, la 33esima giornata: tutti i risultati

BOLOGNA-SAMPDORIA 1-0 | LIVE

55' Autogol di Tonelli, Bologna in vantaggio

CAGLIARI-FROSINONE 1-0 | LIVE

26' Calcio di rigore per il Cagliari: Joao Pedro lo trasforma in rete

EMPOLI-SPAL 2-3 | LIVE

61' Rete di Petagna, Spal di nuovo in vantaggio

47' Il secondo tempo dell'Empoli inizia con grinta: secondo gol per la squadra, lo firma Traore

44' Spal raddoppia grazie a un gol di Floccari

38' Rigore per la Spal: Petagna tira e segna!

22' Caputo sblocca il risultato e porta l'Empoli in vantaggio

GENOA-TORINO 0-1 | LIVE



58' Ansaldi segna e porta il Torino in vantaggio

LAZIO-CHIEVO 0-2 | LIVE

51' A soli due minuti, il Chievo raddoppia: la rete è di Hetemaj

49' Chievo in vantaggio: segna Vignato

34' Condotta antisportiva: cartellino rosso per Milinkovic-Savic, la Lazio resta in 10

UDINESE-SASSUOLO 0-1 | LIVE

31' Gol di Sensi, Sassuolo in vantaggio

PARMA-MILAN 1-1 | FOTO

87' Alves ristabilisce la parità con gol per il Parma che cambia il risutato della partita a pochi minuti dalla fine

69' Castillejo sblocca la partita: il suo gol porta il Milan in vantaggio

Il tabellino

RETI: 25' st Castillejo (M); 42' st Bruno Alves (P)

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco (26' st Siligardi); Kucka, Scozzarella (46' st Stulac), Barillà; Gazzola, Ceravolo (31' st Sprocati), Gervinho. A disp.: Brazao, Frattali, Bastoni, Gobbi, Dezi, Diakhate, Machin, Rigoni, Schiappacasse. All.: D'Aversa.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti (21' st Castillejo), Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko (14' st Cutrone), Calhanoglu (30' st Biglia); Suso, Piatek, Borini. A disp.: A. Donnarumma, Reina, Calabria, Caldara, Abate, Laxalt, Musacchio, Bertolacci, Paquet, Castillejo. All.: Gattuso. Arbitro: Valeri. Note. Ammoniti: Biglia (M).

JUVENTUS-FIORENTINA (ORE 18)

INTER-ROMA (ORE 20)

