Serie A: l'Udinese travolge il Sassuolo 3-0

Nell'anticipo di mezzogiorno della 19esima giornata in gol Okaka, Ken Sema e Rodrigo De Paul

L'Udinese batte 3-0 il Sassuolo nell'anticipo di mezzogiorno della domenica di campionato. In gol Okaka, Ken Sema e De Paul. Alle 15, sempre per la 19esima giornata, l'ultima del girone d'andata, la Sampdoria riceve il Brescia, la Fiorentina ospita la Spal e il Torino affronta il Bologna. Alle 18 Verona-Genoa. In serata tocca alla Juventus, a caccia del titolo d'inverno all'Olimpico con la Roma. Con un successo i bianconeri chiuderebbero a +2 sull'Inter, fermata sull'1-1 a San Siro dall'Atalanta.

