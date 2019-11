Serie A: l'Inter vince a Bologna 1-2. Doppietta di Lukaku

Con cuore e coraggio l'Inter vince 2-1, resta in piedi e suona la nona sinfonia in attesa della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund dopo una gara tutta in salita contro un Bologna brillante e coraggioso ma ingenuo nel finale. Al poco cinismo nerazzurro sotto porta e agli errori in fase di rifinitura ma soprattutto ad una stanchezza che inizia a farsi sentire in maniera sempre più evidente a causa di un calendario mai così fitto, ha rimediato ancora il suo bomber Lukaku, autore di una doppietta (al 75' e al 91' su rigore) con cui ha ribaltato un match sbloccato al 59' da Soriano.

