Serie A, l'Inter vince 2-1 a Cagliari ed è prima con Juve e Toro

I nerazzurri in Sardegna battono 2-1 i rossoblu dell'ex Naingollan. Vantaggio firmato Lautaro. Il pari di Joao Pedro. Poi decide Lukaku dal dischetto. La squadra di Conte prima a punteggio pieno con Juventus e Torino, che passa 3-2 in trasferta con l'Atalanta. Il Genoa supera 2-1 la Fiorentina.

L'Inter di Antonio Conte espugna la Sardegna Arena di Cagliari per 2-1 e resta appaiata al comando della classifica insieme alla Juve e al Torino. Ancora protagonista Lukaku, autore del rigore decisivo nella ripresa, concesso per un netto fallo di Pisacane su Sensi . Per il bomber belga sono già due i centri in campionato. Rompe il ghiaccio, invece, un ottimo Lautaro di testa dopo che la palla è stata colpita dal giocatore dei sardi Cerri. La rete annullata per fuorigioco viene convalidata con il Var. Non basta al Cagliari il momentaneo pareggio di Joao Pedro.

Nelle altre gare della domenica della seconda giornata, dopo l'1-1 del derby Lazio-Roma, giocato in anticipo, spicca il successo esterno 3-2 del Torino contro l'Atalanta a Parma che porta i granata in testa con i cugini bianconeri e i nerazzurri. Nel primo tempo reti di Bonifazi e Zapata. Nella ripresa ancora in gol Zapata, ma l'undici di Mazzarri rimonta e sconfigge i bergamaschi grazie a Berenguer e Izzo.

La Sampdoria, dopo la batosta con la Lazio, crolla pesantemente anche a Reggio Emilia contro il Sassuolo (4-1). Il Parma è corsaro a Udine (3-1) e ottiene i suoi primi punti in campionato. Colpo esterno anche del Verona nella sfida tra neopromosse contro il Lecce. Altra battuta d'arresto per la Fiorentina, che cade 2-1 a Marassi contro un Genoa in cui si vede già la mano di Andreazzoli.

Questi tutti i risultati della seconda giornata: Bologna-Spal 1-0, Milan-Brescia 1-0, Juventus-Napoli 4-3, Lazio-Roma 1-1, Atalanta-Torino 2-3, Genoa-Fiorentina 2-1, Lecce-Verona 0-1, Sassuolo-Sampdoria 4-1 e Udinese-Parma 1-3

La classifica della Serie A dopo gli incontri di domenica validi per la seconda giornata: Inter, Juventus e Torino 6 punti; Lazio, Genoa, Bologna e Verona 4; Sassuolo, Parma, Napoli, Atalanta, Brescia, Milan e Udinese 3; Roma 2; Fiorentina, Spal, Cagliari, Lecce e Sampdoria 0.



