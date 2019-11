Serie A, l'Inter va e stasera la Juve deve vincere con il Milan per la vetta

Negli anticipi della 12esima di serie A prosegue il momento no del Napoli che non va oltre lo 0-0 in casa contro il Genoa ed esce dal San Paolo travolto dai fischi dei propri tifosi. L'Inter soffre, ma supera in rimonta 2-1 il Verona a San Siro e torna momentaneamente in vetta alla classifica con 31 punti, a +2 dalla Juventus, impegnata stasera nel big match contro il Milan a Torino Nel pomeriggio, il Torino era tornato al successo con il 4-0 esterno sul campo del Brescia. Esordio da incubo per Fabio Grosso sulla panchina delle Rondinelle. Alle 12.30 in campo Cagliari-Fiorentina, poi alle 15 Udinese Spal, Samp Atalanta e Lazio Lecce. Alle 18 Parma Roma