Serie A: l'Inter sa solo vincere, il Napoli va KO

L'Inter di Antonio Conte sa solo vincere. Quinto successo consecutivo per i nerazzurri, che nel primo turno infrasettimanale di Serie A superano uno a zero la Lazio a San Siro grazie al gol di D'Ambrosio al 23esimo. Brusca battuta d'arresto per il Napoli, sconfitto uno a zero dal Cagliari al San Paolo con la rete di Castro all'88esimo. Colpo dell'Atalanta, che all'Olimpico batte due a zero la Roma e agguanta il terzo posto in classifica. Prima vittoria per la Fiorentina, che piega due a uno la Samp. Vincono anche il Parma, uno a zero al Sassuolo, e il Lecce, tre a uno in trasferta alla SPAL. Zero a zero tra Genoa e Bologna. Stasera alle 21 il turno chiude con il posticipo Torino-Milan, con i rossoneri chiamati al riscatto dopo la brutta sconfitta nel derby.