Serie A: l'Inter risponde alla Juve: Torino battuto 3-0

L'Inter risponde alla vittoria della Juventus. I nerazzurri espugnano il campo del Torino 3-0 nell'anticipo delle 20.45 della tredicesima giornata di Serie A e si riportano a -1 dalla capolista. La squadra di Conte si porta in vantaggio con Lautaro Martinez al 12', il raddoppio è firmato de Vrij al 32'. Nella ripresa a segno anche Lukaku (54'). Quarto successo consecutivo per l'Inter che sale a 34 punti. Da valutare le condizioni di Barella, uscito a fine primo tempo per un problema al ginocchio. I granata, costretti a fare a meno dell'infortunato Belotti dopo dodici minuti, restano a quota 14.

