Serie A: l'Inter frena, solo 1-1 a Lecce

È amaro il ritorno di Antonio Conte nella "sua" Lecce, l'Inter non va oltre l'1-1 contro i salentini in uno dei match della 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Al vantaggio dei nerazzurri, siglato da Bastoni al 72', ha risposto per i padroni di casa Mancosu cinque minuti più tardi. Per l'Inter è il quarto pareggio nelle ultime sei partite, il secondo consecutivo dopo quello contro l'Atalanta, a conferma di un momento di forma poco brillante. Negli altri match delle 15 pareggio per 1-1 tra Bologna e Verona e per 2-2 tra Brescia e Cagliari.

