Serie A, l'Inter frena la corsa scudetto: il Sassuolo impone il pari

L'Inter frena la sua rincorsa sulla Juventus capolista. A San Siro, in uno dei match della 27^ giornata di Serie A, i nerazzurri sono stati fermati sul tre pari da un buon Sassuolo.

Ospiti in vantaggio con Caputo al 4', ma l'Inter la ribalta sul finire del primo tempo con un rigore di Lukaku al 41' e rete di Biraghi al 46'.

Nella ripresa Berardi su rigore trova il 2-2 con Berardi su rigore ma l'Inter non demorde e all'86 Borja Valero porta di nuovo in vantaggio gli uomini di Conte. Ma l'Inter la butta via e nel finale il Sassuolo trova il guizzo per il conclusivo 3-3 firmato da Magnani. Per l'Inter è probabilmente addio ai sogni scudetto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata