Serie A, l'Inter batte la Spal e conquista la vetta

Operazione sorpasso dell'Inter. I nerazzurri battono per 2-1 la Spal trascinati dalla doppietta di Lautaro Martinez (16' e 41') e conquistano la vetta della classifica approfittando del mezzo passo falso della Juve contro il Sassuolo. Per gli emiliani la rete della bandiera di Valoti. Subito dopo le due grandi duellanti continua a farsi largo la Lazio che all'Olimpico ha colto la sesta vittoria consecutiva nel segno ancora volta di Ciro Immobile in gol per la nona volta consecutiva. Il capocannoniere ha realizzato la doppietta ( che ha indirizzato la vittoria biancoceleste per 3-0 sull'Udinese. In rete su rigore anche Luis Alberto. Dopo un mese può tornare a sorridere il Milan che conquista un'importante vittoria 1-0 in extremis sul campo del Parma. Decide all'88' Theo Hernandez.

