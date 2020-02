Serie A, l'Inter batte il Milan e aggancia la Juve

L’Inter vince 4-2 il derby in rimonta e aggancia la Juventus in vetta alla classifica. Nel posticipo della 23a di Serie A il MIlan domina il primo tempo, chiuso in vantaggio di due gol. Nel secondo tempo l'impresa nerazzurra: Brozovic e Vecino pareggiano in due minuti, Poi De Vrij regala il vantaggio ai ragazzi di Conte che nel finale firmano il colpo del KO con Lukaku. La Lazio vince a Parma 1-0 e si porta a meno uno dalla vetta. Il Napoli perde in casa col Lecce, vincono Genoa e Sassuolo, pareggiano 1-1 Brescia e Udinese.