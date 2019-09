Serie A, l'Inter batte 1-0 l'Udinese ed è a punteggio pieno

Decide Sensi a San Siro. Il bianconero de Paul espulso al 35' per una manata a Candreva. I nerazzurri hanno avuto molte occasioni per chiudere la gara. La squadra di Conte prima in solitaria in attesa del Toro in campo lunedì contro il Lecce. Domenica Roma-Sassuolo e Verona-Milan

L'Inter di si prende la vetta del campionato a punteggio pieno battendo 1-0 a l'Udinese a San Siro nel terzo anticipo del sabato. Decide un gol di Sensi in tuffo di testa al 44', dopo che i friulani erano rimasti in 10 dal 35' per l'espulsione di de Paul, autore di uno scellerato fallo di reazione con manata in faccia a Candreva. L'undici di Conte ha varie occasioni per raddoppiare con Gagliardini e Sanchez, entrato nel corso della ripresa, ma il portiere bianconero Musso dice sempre di no. A insidiare il primato solitario dei nerrazzuri il Torino, di scena lunedì sera contro il Lecce all'Olimpico. Domenica alle 15 Genoa-Atalanta, Spal-Lazio, Parma-Cagliari e Brescia-Bologna. Alle 18 Roma-Sassuolo e alle 20,45 Verona-Milan. Chiude il quadro della terza giornata Torino-Lecce lunedì 16 alle 20,45.

