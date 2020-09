Serie A, l'Atalante batte il Torino 4-2

Le reti di Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon regalano i primi tre punti ai bergamaschi. Ai granata non basta la doppietta del solito Belotti

Parte con tre punti il campionato dell'Atalanta che piega in trasferta il Torino 4-2. Spettacolo e tanti gol nel primo anticipo della seconda giornata di Serie A all'Olimpico di Torino. A passare in vantaggio, nel primo tempo, sono i granata con Belotti che si iscrive tabellino dei marcatori all'11'. Ma la reazione degli orobici e immediata grazie alle reti di Gomez al 13' e Muriel al 21'. A calare il tris ci pensa Hateboer al 42', poi i padroni di casa accorciano ancora con Belotti al 43'. Chiusa la prima frazione sul risultato di 3-2 per i nerazzurri, la ripresa si apre con il poker dei bergamaschi firmato da De Roon che al 54' chiude la gara.

IL TABELLINO

TORINO-ATALANTA 2-4

MARCATORI: 11' Belotti (T), 13' Gomez (A), 21' Muriel (A), 42' Hateboer (A), 43' Belotti (T), 54' De Roon (A).

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, N'Koulou, Bremer, Murru; Meite, Rincon (79' Segre), Linetty (63' Lukic); Berenguer (63' Verdi); Zaza (75' Millico), Belotti. A disposizione: Ansaldi, Buongiorno, Edera, Iago Falque, Izzo, Milinkovic-Savic, Rosati, Lyanco. Allenatore: Giampaolo.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara (46' Palomino), Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (84' Mojica); Gomez (84' Pasalic); Muriel (63'Malinovskyi), Zapata (84' Lammers). A disposizione: Carnesecchi, Da Riva, Romero, Rossi, Traore. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Irrati.

NOTE: Ammoniti Zaza (T); Caldara, Freuler (A).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata