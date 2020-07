Serie A, l'Atalanta vince anche a Cagliari

Ottava vittoria di fila in campionato per l'Atalanta, che supera 1-0 il Cagliari in trasferta nella gara valida per la 30/a giornata di Serie A e vola a 63 punti, a una lunghezza dall'Inter terza. Decisivo il rigore trasformato da Muriel al 27' del primo tempo, in una gara che i sardi hanno giocato in dieci dal 26' per l'espulsione di Carboni. La squadra di Zenga resta invece ferma a quota 39.

