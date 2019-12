Serie A, l'Atalanta travolge il Milan: 5-0

A Capodanno mancano ancora nove giorni, ma l'Atalanta tira già fuori i fuochi d'artificio per chiudere il 2019. La Dea delle meraviglie umilia il Milan calando il pokerissimo nell'anticipo dell'ora di pranzo: per i rossoneri, la peggior sconfitta stagionale. Panettone indigesto per Pioli, che sperava di dare continuità ai quattro risultati utili consecutivi. Ma la differenza tra le due formazioni emerge tutta.

Al Gewiss Stadium è un Diavolo impalpabile e mai in partita, che affonda sotto i colpi dei padroni di casa protagonisti di un autentico show. A segno il ritrovato Papu Gomez, Pasalic, Ilicic con una doppietta e Muriel. L'Atalanta si rialza dopo il ko con il Bologna e si rimette in marcia Champions, scavalcando il Cagliari al quinto posto e mettendo la Roma nel mirino. Il Milan resta a quota 21 e vede l'Europa sempre più lontana.

"Non è difficile spiegare la prestazione. Abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare contro il peggior avversario che poteva capitare in una giornata negativa. Non siamo questi", il commento a fine gara dell'allenatore del Milan Stefano Pioli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata