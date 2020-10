Serie A, l'Atalanta travolge il Cagliari e vola in vetta

5-2 per i bergamaschi. La squadra di Gasperini è momentaneamente prima

L'Atalanta ha battuto il Cagliari 5-2 nell'incontro valido per la terza giornata di Serie A. Bergamaschi in vantaggio con Muriel al 7', provvisorio pareggio dei sardi firmato da Godin (24'). Padroni di casa avanti nuovamente con Gomez (29'), quindi il tris di Pasalic (37'). Prima dell'intervallo, quarto gol degli orobici siglato da Zapata (42'). Nella ripresa, il Cagliari accorcia con la rete di Joao Pedro (52') ma nel finale i bergamaschi vanno ancora a segno con Lammers (81'). La squadra di Gasperini si issa provvisoriamente in testa alla classifica.

