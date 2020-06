Serie A, l'Atalanta rimonta e doma la Lazio 3-2

Da 0-2 a 3-2. L'Atalanta rimonta la Lazio nella gara valida per la 27/a giornata di Serie A. L'autogol di De Roon al 5' spiana la strada ai biancocelesti, che raddoppiano all'11' con un eurogol di Milinkovic-Savic. Gosens al 38' accorcia le distanze, poi uno-due Malinovskyi- Palomino per il 3-2 della vittoria. La squadra di Inzaghi resta così ferma a 62 e vede la Juve fuggire a +4. Anche l'Inter frena la sua rincorsa sui bianconeri. A San Siro nerazzurri i fermati sul tre pari da un buon Sassuolo. Nell'altra gara in programma ieri vittoria 2-1 della Roma sulla Sampdoria grazie a una doppietta di Dzeko.