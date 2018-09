Serie A, Juventus-Napoli | Live

JUVENTUS-NAPOLI | (ore 18)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano Allegri

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Mertens, Insigne. All. Carlo Ancelotti

ARBITRO: Rocchi di Firenze

All'Allianz Stadium di Torino il match più atteso della settima giornata del campionato di Serie A: Juventus-Napoli. I bianconeri cercano la settima vittoria consecutiva, gli azzurri vogliono la vetta

