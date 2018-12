Perisic dentro per Icardi: l'argentino non arriva sula palla. Serie A, Juventus-Inter 0-0 | Live

JUVENTUS-INTER 0-0 | Live

21' Perisic dalla sinistra al centro per Icardi: l'argentino non ci arriva

20' Perisic prova a entrare in area di rigore dalla sinistra: il cross deviato da un giocatore della Juve si impenna ma viene bloccato dal portiere della Juve sulla linea di porta

17' Angolo Inter dopo un inserimento in area di Politano fermato da Bonucci: dalla sinistra di Joao Mario, esce Szczesny sicuro

14' Si fa vedere l'Inter: Vrsaljko ci prova da fuori area sulla destra: Szczesny blocca sempre problemi

12' Azione identica della Juve a quella precedente: De Sciglio che va sul fondo dalla sinistra e mette in mezzo, Joao Mario capisce tutto e spazza la palla in angolo prima dell'arrivo di Dybala

10' Altro brivido della Juve: Ronaldo mette in mezzo e dopo una serie di rimpalli Dybala calcia dalla sinistra: devia Handanovic sopra la traversa

8' Si fa vedere la Juve! Numero di Ronaldo dalla destra e cross al centro per l'inserimento di Dybala: il colpo di testa dell'argentino alto di poco sulla traversa

6' Partita contratta in avvio, ma c'è già il primo giallo: ammonito Pjanic per fallo su Joao Mario

4' Angolo dalla destra, esce Szczesny ma il pallone era già uscito. Rimessa dal fondo per la Juve

3' Cross dalla sinistra per Icardi, intercettato. Ci prova Joao Mario da fuori, ancora deviazione e calcio d'angolo per l'Inter

1' Partiti!



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Joao Mario, Politano, Perisic; Icardi. All. Spalletti

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

NOTE: Ammonito Pjanic (J)

