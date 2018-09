Turnover Juve a Frosinone: ma davanti c'è coppia Dybala-Ronaldo

di Nicola Balice

Dybala e Cristiano Ronaldo. "What else?", ci si chiederebbe se all'improvviso la Juve venisse proiettata in una nota pubblicità televisiva. Al netto di un turnover necessario per la distribuzione più giusta delle energie psico-fisiche dei giocatori a sua disposizione, Massimiliano Allegri contro il Frosinone schiererà una Juve con la coppia d'attacco più attesa. E da lì ripartirà.

Perché cambierà qualcosa inevitabilmente giocando ogni tre giorni, ma la sfida di Frosinone potrà diventare molto più importante di quanto non dica la classifica se dovesse diventare una tappa buona per l'affiatamento. Perché in questa occasione, come in ogni occasione, gli uomini più attesi sono sempre loro. Anche se per motivazioni completamente differenti.

Ha bisogno di trovare ritmo e fiducia Dybala, inseguendo magari una maglia da titolare stabilmente e in vista di Juve-Napoli nello specifico: "Dybala sarà in campo perché è un giocatore importante con gol nelle gambe e va sfruttato al meglio. Potrebbe giocare in diversi ruoli dell'attacco", dice di lui Allegri. Che a proposito del Cristiano Ronaldo ferito commenta con il consueto equilibrio: "Ronaldo farà un'ottima prestazione come ha fatto nella prima mezz'ora in Champions. Le aspettative su di lui sono altissime, ma lui non deve dimostrare niente. Deve continuare solo a giocare e divertirsi e fare gol. Lui è molto esigente con sé stesso e quindi domani farà una grande prestazione. L'episodio di mercoledì è una cosa già passata. Lui è il più forte giocatore al mondo insieme a Messi ed è un valore aggiunto nella fisionomia della squadra".

Insomma, Frosinone avvisato: questa Juve non ha nessuna voglia di alzare il piede dall'acceleratore o di fare figuracce. Se poi Dybala e Ronaldo dovessero cominciare a trovarsi anche in partita come accade in allenamento, beh cosa potrebbe servire di più alla Juve?

