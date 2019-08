Serie A, Juventus-Napoli 4-3: decide autogol di Koulibaly

La Juventus batte il Napoli 4-3 nell'anticipo della 2/a giornata di Serie A. I gol di Danilo (J) al 16', Higuain (J) al 19', Ronaldo (J) al 62', Manolas (N) al 66', Lozano (N) al 68', Di Lorenzo (N) all'82', autogol di Koulibaly al 92'. Danilo porta in vantaggio la Juve dopo essere subentrato un minuto prima al posto dell'infortuna De Sciglio. Raddoppio bianconero con gran gol di Higuain d'esterno dopo dribbling su Koulibaly​​​​​​, poi la squadra di Sarri fa tris con Cristiano Ronaldo in gol di sinistro. Manolas di testa in gol per il Napoli. Poi i partenopei accorciano ancora le distanza con Lozano e completano la rimonta con Di Lorenzo dalla corta distanza su punizione di Callejon. Ma a rovinare tutto per i campani è un clamoroso autogol di Koulibaly che svirgola e manda la palla nella rete di Meret su punizione di Pjanic: 4-3 per la Juve che porta a casa i tre punti. Campioni in carica primi a punteggio pieno a 6 punti, Napoli a quota 3.

