Serie A: la Juve torna in testa, Inter ko 2-0

La Juventus supera 2-0 l'Inter nella gara valida per la 26^ giornata di Serie A e torna in testa al campionato, salendo a 63 punti, a +1 sulla Lazio. I nerazzurri invece sprofondano a meno nove dalla vetta, seppur con una partita - con la Sampdoria - da recuperare. Nel primo tempo, giocato ad alti ritmi nel deserto dell'Allianz Stadium, i bianconeri sfiorano in due occasioni il gol ma Handanovic salva prima su De Ligt poi su Matuidi. L'Inter cresce alla distanza - tiro da fuori di Brozovic respinto da Szczesny - ma capitola nella ripresa. A punirla la zampata di Ramsey al 10' e la magia di Dybala, entrato poco prima, al 22'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata