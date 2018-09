Serie A: Mario Rui un incubo, cuore Mandzukic. Le pagelle di Juventus-Napoli 3-1

Le pagelle di Napoli-Juventus disputata allo Stadium e vinta dai bianconeri per 3-1.

JUVENTUS-NAPOLI 3-1

IL FOTORACCONTO DEL MATCH

JUVENTUS

SZCZESNY 6,5 Non proprio reattivissimo sul palo colpito da Zielinski ma è bravo a neutralizzmarottare una legnata di Mertens e a stoppare Callejon.

CANCELO 6 Sembra intimorito, non spinge sulla fascia come sa e come dovrebbe.

BONUCCI 6,5 C'è il suo zampino maldestro nella rete di Mertens. Poi però si riscatta anche con il gol del 3-1.

CHIELLINI 6,5 Prova a tenere insieme la difesa quando all'inizio sbanda un po'.

ALEX SANDRO 6 In colpevole ritardo su Callejon nell'azione del gol napoletano. E sprinta pochissimo.

EMRE CAN 6,5 Solido e ruvido, funzionale alle esigenze del centrocampo. BENTANCUR (16'st) 6 Fa il suo e basta.

PJANIC 6 Poche finezze, discreta concretezza.

MATUIDI 7 C'è sempre, anche in fase offensiva. Sicurezza.

RONALDO 7,5 Si fa sentire con un destraccio violento dal limite, prova a sfondare su punizione, deposita sulla testa di SuperMario il pallone del pareggio, centra il palo per fare in modo che Mandzukic confezioni la sua doppietta. E poi aiuta Bonucci per la terza rete. Anche se non segna va bene così.

DYBALA 5,5 Prestazione al di sotto delle aspettative, va premiato giusto l'impegno. BERNARDESCHI (19' st) 6 Qualche guizzo.

MANDZUKIC 7,5 Non è che tocchi molti palloni, ma il primo che gli capita lo trasforma in gol. E il secondo pure. CUADRADO (38' st) ng

All. ALLEGRI 7 Nulla da dire, giù il cappello.

NAPOLI

OSPINA 6,5 Quasi sorpreso dalla violenza di una punizione di Ronaldo, si esibisce in una uscita di testa da brividi, limita le dimensioni della sconfitta.

HYSAJ 5 Sta a destra e spesso di tocca arginare Ronaldo quando il portoghese fa il movimento a rientrare. Affannato.

KOULIBALY 6 Una roccia in difesa, anche quando intercetta sulla linea il tentativo di raddoppio bianconero.

ALBIOL 5,5 Ordinaria amministrazione, troppo ordinaria.

MARIO RUI 4,5 Una zanzara sulla fascia sinistra, però punge poco. E si dimentica di Mandzukic nell'azione del pareggio. Quando esagera finisce fuori: doppio giallo uguale rosso.

ALLAN 6,5 Ruba palla a Bonucci e dà il via all'azione del gol di Mertens. Combattente.

HAMSIK 5,5 Ordinato, pulito, però non eccezionale RUIZ (25' st) ng

ZIELINSKI 6 Ha dalla sua anche un palo colpito dopo 6 minuti e poco altro. MALCUIT 5 (15' st) Nulla da segnalare.

CALLEJON 6 Delizioso l'assist per la rete di Mertens ma è dura sfondare dalle parti della difesa bianconera. Si divora il pareggio nel secondo tempo.

INSIGNE 5 Non si vede moltissimo. Anzi, non si vede proprio.

MERTENS 6 Il tocco del gol che sblocca il risultato è facile ma il piccolo Dries è al punto giusto al momento giusto. Poi però si nasconde. MILIK 5,5 (15' st) Non pervenuto.

All. ANCELOTTI 5,5 Brusco ridimensionamento per il suo Napoli.

ARBITRO BANTI 7 Non sbaglia, pure senza Var.



