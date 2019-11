Serie A: Inter, vittoria col brivido e ritorno in vetta

Verona sconfitto 2-1 a San Siro in rimonta. I nerazzurri ribaltano il risultato nella ripresa con Vecino e Barella

L'Inter supera 2-1 il Verona in uno degli anticipi della 12^ giornata di Serie A e balza in testa alla classifica con 31 punti, a +2 sulla Juventus. Verre sblocca il risultato per gli scaligeri al 19' su calcio di rigore, ma nella ripresa i nerazzurri ribaltano la partita con i gol di Vecino al 65' e un capolavoro di Barella da fuori area all'83'.

