Serie A, Inter-Milan | Live

Nerazzurri con Vrsaljko e Vecino, per i rossoneri Calabria vince il ballottaggio con Abate

Manca poco, pochissimo per il derby della Madonnina numero 169 in Serie A. Vecino recupera dopo l'affaticamento subito con l'Uruguay e gioca con Brozovic al centro del campo, davanti Politano supera Candreva per la maglia da titolare. Rossoneri con l'11 base: davanti Suso-Higuain-Calhanoglu. Nonostante dei fastidi alla caviglia, partono dal 1' Kessié e Bonaventura.

Le formazioni ufficiali

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. L.Martínez. All. Spalletti.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuaín, Çalhanoglu. All. Gattuso.

