Serie A, Inter a punteggio pieno, Napoli k.o.

L'Inter supera la Lazio in casa grazie a un gol di testa di D'Ambrosio al 23' su cross di Biraghi ed è prima sola a punteggio pieno a quota 15.

Al San Paolo il Napoli cade con il Cagliari: 1-0 per i sardi che passano grazie a un gol di Castro all' 87'. Tra i partenopei espulso per proteste Koulibaly all'89'. La squadra di Ancelotti ferma a quota 9 al quarto posto proprio insieme agli isolani. Giovedì alle 20,45 chiude il quadro Torino-Milan.

