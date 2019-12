Serie A: Inter-Roma finisce a reti bianche

Finisce senza reti e con un pareggio con poche emozioni la sfida tra Inter e Roma che ha aperto la 15/a giornata di Serie A. I giallorossi partono meglio, costruendo una buona occasione con Zaniolo, ma alla distanza viene fuori la capolista, che crea due occasioni nitide con Lautaro Martinez e un altro paio con Vecino e Brozovic. La reattività di Mirante, che in extremis ha sostituito tra i pali l'infortunato Pau Lopez, e l'imprecisione dei ragazzi di Conte ha permesso però agli ospiti di uscire da San Siro con un punto prezioso. L'Inter sale così a 38 punti, a +2 sulla Juventus impegnata domani in casa della Lazio, mentre i giallorossi avanzano a 29 issandosi momentaneamente al quarto posto in solitaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata