Serie A: Inter-Bologna 1-2

Il Bologna vince 2-1 in rimonta con l'Inter a San Siro in un match valido per la 30/a giornata di Serie A. Nerazzurri avanti con Lukaku al 22'. Nella ripresa Lautaro Martinez si è fatto parare un rigore da Skorupski. La rimonta degli emiliani arriva con le reti di Juwara (74') e Barrow (80'). Entrambe le squadre hanno chiuso in dieci: espulsi Soriano (57') e Bastoni (77'). L'Inter resta ferma a 64 punti in classifica, il Bologna sale a 41.

