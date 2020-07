Serie A, il Verona ferma l'Atalanta sul pari

Finisce 1-1 tra Verona e Atalanta nell'incontro valido per la 34/a giornata di Serie A. Le reti nella ripresa: bergamaschi in avanti con Zapata (50'), pareggio dei veneti con Pessina al 59'. La Dea ora è seconda in coabitazione con l’Inter, e deve fare solo un punto per disputare la prossima Champions League. I nerazzurri di Conte sono impegnati domenica alle 21.45 con la Roma all'Olimpico.

