Serie A: il Verona batte di misura l'Udinese, decide Favilli

Primo gol con la maglia dell'Hellas per il neacquisto in arrivo dal Genoa

Seconda vittoria in due partite per il Verona in questo avvio di serie A. Dopo il successo 3-0 a tavolino sulla Roma, gli scaligeri si sono imposti al Bentegodi sull'Udinese nel derby del triveneto. 1-0 il risultato finale grazie a un gol al 57' di Favilli, appena arrivato dal Genoa. Friulani, all'esordio in campionato, anche sfortunati: due le traverse colpite, una con Becao e l'altra con Samir.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata