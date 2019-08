Serie A, il vero eroe è Mihajlovic: regolarmente in panchina a Verona

Visibilmente dimagrito, Sinisa Mihajlovic siede in panchina con tuta e cappellino ma senza mascherina per coprire il volto. Il tecnico serbo dirige la squadra con la solita grinta e concentrazione, dando continue indicazioni ai suoi giocatori. Mihajlovic è da tempo in cura per una leucemia e nel pre-campionato ha seguito la squadra a distanza, attraverso il suo vice Emilio De Leo.

Ricoverato da settimane al Policlinico Sant'Orsola di Bologna per effettuare un primo ciclo di cure, Mihajlovic ha raggiunto Verona in auto subito dopo il pullman della squadra. Il tecnico rossonero, in queste settimane, è sempre stato in contatto con i suoi giocatori seguendo quasi in tempo reale ogni seduta di allenamento e le partire di pre-campionato. Nessuno però si aspettava che potesse essere al Bentegodi e addirittura andare in panchina. Sono tantissimi in queste ore i messaggi di sostegno sui social nei suoi confronti,

