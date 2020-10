Serie A, Il Toro si incorna da solo: il Sassuolo rimonta fino al 3-3

È terminata 3-3 la sfida tra Sassuolo e Torino, primo anticipo della 5^ giornata di Serie A.

I granata, dopo essere stati in vantaggio 1-3 fino all'84', sprecano un'ottima occasione per centrare la prima vittoria in campionato.

Vantaggio del Torino al 33' con Linetty. Djuricic trova il pareggio al 71', ma la squadra di Giampaolo allunga subito con Belotti, al 77', e Lukic due minuti più tardi. I neroverdi, però, trovano la forza per reagire e, prima con Chiriches all'84', e poi con Caputo un minuto dopo, riacciuffano il pareggio per il definitivo 3-3.

Il Sassuolo sale a 11 punti in classifica, al secondo posto, a meno uno dalla capolista Milan. Per il Torino, reduce da tre sconfitte (deve recuperare il match contro il Genoa, rinviato al 4 novembre per l'emergenza Covid dei rossoblù), primo punto in campionato.

