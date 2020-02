Serie A, il Sassuolo vince 2-1 in rimonta a Ferrara con la Spal

Terza vittoria in quattro partite per il Sassuolo, che espugna 2-1 il 'Mazza' nel derby emiliano con la Spal nella gara valida per le 23/a giornata di Serie A. I padroni di casa sbloccano il risultato al 23' del primo tempo con Bonifazi, ma nella ripresa i neroverdi ribaltano il risultato grazie al rigore trasformato da Caputo al 20' e al colpo di testa di Boga al 45'. La squadra di De Zerbi sale così a 29 punti, mentre la Spal rimane ferma a 15, all'ultimo posto.

