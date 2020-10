Serie A, il Sassuolo travolge 4-1 il Crotone

Per gli emiliani doppietta di Caputo e gol di Berardi e Locatelli. Calabresi fermi a zero punti

Il Sassuolo ha battuto 4-1 il Crotone nella gara valida per la terza giornata di Serie A. Berardi sblocca il risultato al 19' del primo tempo, Simy pareggia i conti in avvio ripresa su calcio di rigore. Poi ci pensa Caputo con una doppietta, al 13' su rigore e al 40', a riportare avanti gli emiliani. In pieno recupero arriva il poker firmato da Locatelli. La squadra di De Zerbi sale così a 7 punti, momentaneamente in vetta in solitaria, mentre i calabresi rimangono fermi a zero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata