Serie A, il Sassuolo sbanca Brescia

Il Sassuolo non si ferma e continua a raccogliere altri punti pesanti. Al Rigamonti piega il Brescia per 2-0 - nel match della settima giornata di serie A rinviato lo scorso ottobre per la morte del patron dei neroverdi Squinzi - e sale a 19 punti posizionandosi all'undicesimo posto in classifica. La sblocca Traorè al 25' con una conclusione nata da una grande idea di Berardi e nella ripresa ci pensa Caputo al 71': su cross di Rogerio stop in area e grande girata dell'attaccante che batte Alfonso. Il Brescia dopo il primo gol ha cercato una reazione trovando solo un colpo di testa di Torregrossa e nella ripresa dopo una conclusione di Balotelli su angolo di Tonali fuori di poco si è spenta non appena subita la seconda rete. Le rondinelle restano ferme a 13 punti, in terzultima posizione.

