Serie A: il Sassuolo ferma la Juve : allo Stadium finisce 2-2

La Juventus non va oltre il 2-2 in casa contro il Sassuolo nel match valido per la 14/a giornata di Serie A. Bonucci illude i bianconeri con una rasoiata da fuori area al 20', ma due minuti più tardi gli emiliani pareggiano con Boga, che beffa Buffon con uno splendido colpo sotto. In avvio di ripresa Caputo trova il gol del sorpasso complice un evidente errore del portiere bianconero. I padroni di casa reagiscono e trovano il pareggio con Ronaldo che al 27' trasforma il rigore procurato da Dybala. I neroverdi resistono all'assedio finale della squadra dei padroni di casae il risultato non cambia più. La squadra di Sarri sale così a 36 punti, a +2 sull'Inter, in campo alle 15 con la Spal, mentre i neroverdi avanzano a 14.

