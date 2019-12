Serie A, il Sassuolo espugna Brescia con Traorè e Caputo e vola alto

Il Sassuolo non si ferma e continua a raccogliere altri punti pesanti. Al Rigamonti piega il Brescia per 2-0 e sale a 19 punti posizionandosi all'undicesimo posto in classifica. La sblocca Traorè al 25' con una conclusione nata da una grande idea di Berardi e nella ripresa ci pensa Caputo al 71': su cross di Rogerio stop in area e grande girata dell'attaccante che batte Alfonso. Il Brescia dopo il primo gol ha cercato una reazione trovando solo un colpo di testa di Torregrossa e nella ripresa dopo una conclusione di Balotelli su angolo di Tonali fuori di poco si è spenta non appena subita la seconda rete. Le rondinelle restano ferme a 13 punti, in terzultima posizione. Partita speciale per il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi, nato a Brescia proprio nello stesso quartiere in cui sorge lo stadio Rigamonti e da sempre dichiaratamente tifoso delle 'Rondinelle'.

Nessuna sorpresa negli undici titolari: Corini si affida a Tonali in mezzo al campo, in attacco Balotelli con al suo fianco Torregrossa. De Zerbi conferma i soliti, con il trio delle meraviglie composto da Boga, Traorè e Berardi alla spalle del bomber Caputo, Avvio di gara molto contratto. La posta in palio infatti è alta, e le squadre hanno timore a scoprirsi troppo. Al 25’ però la gara si sblocca. Azione veloce del Sassuolo, come sempre giocata palla a terra: Berardi è lungimirante e serve in velocità l’accorrente Traorè il quale defilato sul vertice destro dell’area calcia di prima intenzione sul primo palo, battendo un forse troppo sorpreso Alfonso. La reazione del Brescia arriva al 34’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, quando Torregrossa svetta più in alto di tutti ma trova la parata in due tempi di Pegolo. Al 39’ il Brescia trova il pareggio quando Balotelli in scivolata nell’area piccola riesce a deviare in rete il tirocross di Bisoli ma Di Bello annulla tutta poiché il suo assistente a già la bandierina alzata. Il Var conferma, e il punteggio resta invariato. Il Brescia non molla e poco prima dell’intervallo Spalek vede la propria conclusione quasi a botta sicura murata da Obiang. Dopo due minuti di recupero all’intervallo è 1-0 Sassuolo.

Il secondo tempo si apre con la punizione splendidamente calciata da Tonali al 51’ su cui si avventa Cistana che di testa non trova la porta. Al 54’ di nuovo Tonali calcia splendidamente un corner sulla testa di Balotelli che però anche lui è impreciso. Un minuto più tardi è la volta del colpo di testa di Torregrossa, questa volta c’è la precisione ma non la potenza e Pegolo para. Ma al 71’, nel momento di maggiore difficoltà dei suoi, ecco che arriva il colpo del goleador: Caputo riceve palla in area dalla sinistra da Rogerio, stoppa, controlla e in un fazzoletto di terra calcia sul primo palo battendo Alfonso. Il Brescia ci prova, ma senza crederci troppo. Dall’altra parte in ripartenza è ancora Caputo a sfiorare il gol. A 91’ Donnarumma in contropiede non riesce a essere preciso con il colpo sotto a superare Pegolo, e la gara finisce praticamente qui. Sorride il Sassuolo che adesso pensa già domenica al Napoli. Corini riassapora la sconfitta, ma non c’è tempo per leccarsi le ferite: la salvezza passerà subito per Parma.

