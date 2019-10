Serie A, il Parma travolge il Genoa 5-1

Il Parma travolge il Genoa al Tardini con un 5-1 che rilancia la squadra di D'Aversa e segna con ogni probabilità il destino di Aurelio Andreazzoli. A segno Kucka al 38' su assist di Kulusevski e nei minuti finali del primo tempo doppietta di Cornelius al 42' e al 45'. Il danese si ripete al 50' chiudendo di fatto l'incontro. Di Pinamonti la rete pochi minuti dopo del Genoa, generoso ma troppo disattento in difesa. Il pokerissimo per gli emiliani è firmato da Kulusevski al 79'. L'infortunio di Inglese dopo dieci minuti diventa la svolta del primo tempo per l'entrata proprio di Cornelius, vero mattatore della serata. Per Andreazzoli, riconfermato due settimane dopo il ko con il Milan, diventano ormai residue le possibilità di restare ancora sulla panchina rossoblù.

