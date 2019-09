Serie A, il Napoli vola con Mertens: 2-0 alla Sampdoria

Il Napoli supera 2-0 la Sampdoria nella gara valida per la terza giornata di Serie A. A segno Mertens con un gol per tempo. I campani salgono così a 6 punti, mentre i blucerchiati restano fermi a 0.- I gol del belga, la porta blindata da Meret, l'ingresso positivo di Llorente e il calore del proprio pubblico. Il Napoli si ritrova dopo la batosta dell'Allianz Stadium e riparte con il piede giusto in campionato, regolando con un gol per tempo una Sampdoria coraggiosa ma troppo flebile, più psicologicamente che tatticamente, per uscire indenne dal San Paolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata