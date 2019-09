Serie A, il Napoli torna alla vittoria con il Brescia

Nella gara dell'ora di pranzo al San Paolo i partenopei battono 2-1 i lombardi con gol di Mertens e Manolas. La rete di Balotelli fa tremare i padroni di casa nel finale. Alle 15 in campo Roma e Lazio, stasera il Milan

Il Napoli supera per 2-1 il Brescia al San Paolo nell'anticipo della sesta giornata di Serie A. I gol al 14' di Mertens, al 49' di Manolas, al 67' di Balotelli. Sono state annullate dalla Var due reti, una di Manolas per il Napoli e una di Tonali per le Rondinelle. La squadra di Ancelotti sale a 12 punti al quarto posto, il Brescia rimane a quota 6. Alle 15 le altre gare: Lecce-Roma, Udinese-Bologna, Lazio-Genoa. Alle 18 Cagliari-Verona e alle 20,45 Milan-fiorentina e Parma-Torino.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata