Serie A, il Napoli riceve il Cagliari. Fonseca all'esame Atalanta

Napoli e Roma non vogliono lasciar scappare Inter e Juventus. Ad Ancelotti e Fonseca il turno infrasettimanale riserva impegni casalinghi ma contro avversari insidiosi. I partenopei ospitano al San Paolo un Cagliari in salute: gli uomini di Maran hanno raddrizzato la rotta e sono reduci dai successi con Parma e Genoa. Favorita ovviamente la formazione di casa, che domenica ha rifilato quattro gol al Lecce. Ancelotti riavrà a disposizione Manolas (che dovrebbe partire dalla panchina) e in porta dovrebbe rilanciare Meret. Rientrano Allan e Callejon, possibile trovi spazio dal 1' uno dei nuovi volti stagionali, Lozano. Maran ha problemi a centrocampo, dove mancherà ancora Nainggolan.

La Roma vuole allungare la serie positiva con l'Atalanta, centrando il terzo successo consecutivo, ma gli orobici vogliono dimostrare di aver smaltito completamente la brutta botta di Zagabria. A Firenze la Dea si è salvata nel finale-thiller grazie a Ilicic e Castagne, ma il colpo all'Olimpico rilancerebbe le sue ambizioni di alta classifica. Fonseca ha già annunciato che con la squalifica di Mancini in difesa darà spazio a Smalling mentre Zaniolo potrebbe tornare titolare dal 1' a svantaggio di Kluivert. Gasperini, privo di Muriel colpito dalla tonsillite, dovrebbe rilanciare dall'inizio Ilicic e Gomez, che al 'Franchi' hanno dato la scossa.

E a proposito di Firenze, per Montella quella con la Sampdoria potrebbe già rappresentare uno snodo decisivo. I viola sono l'unica squadra a non aver ancora vinto e vogliono schiodarsi dall'ultimo posto: il sospirato ritorno alla vittoria è necessario per allontanare le voci di esonero. E in quello che può già essere considerato uno scontro salvezza, la Fiorentina troverà davanti i blucerchiati rilanciati dal successo contro il Torino. Montella dovrebbe riaffidarsi al tandem Chiesa-Ribery, anche se il figlio d'arte non è al meglio. Nel tridente Di Francesco possibile vedere Caprari alle spalle del duo Quagliarella-Gabbiadini. Tra le squadre in cerca di riscatto il Bologna, desideroso di rialzarsi subito dopo il passo falso contro la Roma. Gli emiliani volano a Marassi, dove li attenderà un Genoa chiamato a respingere i primi venti di crisi. Ad Andreazzoli servono punti per cancellare i due ko consecutivi e rinsaldare la panchina, già 'insidiata' dallo spettro di Gattuso.

A completare il programma il derby emiliano tra Parma e Sassuolo, con D'Aversa che chiede ai suoi di rilanciarsi dopo i ko con Cagliari e Lazio, e la sfida tra Spal e Lecce. Sia Semplici che Liverani sono usciti ko dall'ultimo turno, rispettivamente con Sassuolo e Napoli e cercano la seconda vittoria in campionato per respirare.

