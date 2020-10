Serie A, il Napoli passa in rimonta a Benevento

Il Napoli si impone per 2-1 in casa del Benevento in una gara valida per la 5/a giornata di Serie A. I padroni di casa sono andati in vantaggio al '30 con gol di Roberto Insigne, i lfratello dell'attaccante dei partenopei, Lorenzo. Ma è proprio lui al 60' a dare il pareggio agli uomini di Gattuso che poi segnao con Petagna al 67' il gol vittoria del derby campano.

