Serie A, il Napoli passa a Verona

Il Napoli riparte in campionato con una vittoria. I partenopei si sono imposti 2-0 sull'Hellas a Verona nella gara valida per a 27/a giornata di Serie A. Per gli uomini di Gattuso vantaggio siglato da Milik al 38', nella ripresa il raddoppio firmato da Lozano al 90'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata