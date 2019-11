Serie A: il Napoli non esce dalla crisi, col Genoa è 0-0

ll Napoli non riesce a scacciare la crisi con una vittoria. Nel terzo anticipo della 12^ giornata di Serie A, la squadra di Ancelotti non va oltre lo 0-0 con il Genoa al San Paolo. I partenopei allungano a quattro la striscia di partite senza vittorie ed escono dal campo travolti dai fischi e dalla contestazione dei propri tifosi. Il Napoli, ora, è settimo in classifica con 19 punti, a -12 dall'Inter, attuale capolista, in attesa del posticipo della domenica - e big match di questo turno - tra Juventus e Milan.

