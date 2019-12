Serie A, il Milan espugna Bologna: al Dall'Ara finisce 2-3

Nel posticipo serale della 15/a giornata di Serie A il Milan batte il Bologna del ritrovato Mihajlovic che torna in panchina per la prima volta dopo il trapianto al midollo a causa della leucemia che lo ha colpito. Secondo successo consecutivo in terra emiliana, dopo quello sul Parma, per la formazione di Pioli che si impone per 3-2 al Dall'Ara. Rossoneri avanti con il rigore di Piatek, raddoppio di Hernandez al 32' che poco dopo segna nella sua porta e permette ai padroni di casa di dimezzare lo svantaggio. Nella ripresa rossoneri nuovamente a segno con Bonaventura. Nel finale, il Bologna accorcia le distanze con Sansone su rigore concesso da Chiffi dopo il ricorso al Var.

Foto Massimo Paolone/LaPresse 8 dicembre 2019 Bologna, Italia sport calcio Bologna vs Milan - Campionato di calcio Serie A TIM 2019/2020 - stadio Renato Dall'Ara Nella foto: Sinisa Mihajlovic (Bologna F.C.) da indicazioni ai suoi giocatori Photo Massimo Paolone/LaPresse December 8, 2019 Bologna, Italy sport soccer Bologna vs Milan - Italian Football Championship League A TIM 2019/2020 - stadio Renato Dall'Ara stadium In the pic: Sinisa Mihajlovic (Bologna F.C.) shouts instructions to his players

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata