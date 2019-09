Serie A, il Milan cerca il riscatto

Il Milan in cerca di riscatto in campionato dopo le sconfitte nel derby e con il Torino. I rossoneri ricevono la Fiorentina, nel positicipo della domenica della sesta di serie A un match importante anche per puntellare la panchina di Giampaolo. Oggi si comincia alle 12.30 con Napoli-Brescia. Fra le partite del pomeriggio, Lazio Genoa e Lecce Roma. Domani a chudere il turno Parma-Torino. Ieri le vittorie di Inter, Juventus e Atalanta nei tre anticipi. I nerazzurri di Antonio Conte battono anche la Samp 3-1 a Marassi e restano da soli in vetta alla calssifica a punteggio pieno. La Juve supera la Spal 2-0, l'Atalanta passa 4-1 sul campo del Sassuolo.