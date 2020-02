Serie A, il Milan batte 1-0 il Torino: rossoneri in zona Europa

Milan-Torino 1-0 nel posticipo della 24/a giornata di Serie A. Il gol di Rebic al 25'. Tre punti fondamentali per i rossoneri, che agganciano Parma e Verona al sesto posto con 35 punti e tornano i piena corsa per un posto in Europa League. Quarta vittoria nelle ultime sei partite per la squadra di Pioli, che riscatta immediatamente il Derby perso domenica scorsa. Per il Toro prosegue, invece, il momento negativo: quinta sconfitta consecutiva, seconda con Longo in panchina.

