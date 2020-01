Serie A: il Genoa torna alla vittoria, colpo Verona in casa della Spal

Il Genoa - con Davide Nicola al debutto in panchina - batte 2-1 il Sassuolo in una gara valida per la 18/a giornata di Serie A. Dopo il botta e risposta nel primo tempo firmato tra il 29' e il 33' da Criscito (su rigore) e Obiang, nella ripresa è Pandev, al 41', a siglare il gol vittoria per il Grifone, che torna al successo dopo otto gare di campionato. I liguri abbandonano così l'ultimo posto in classifica e salgono a quota 14, mentre gli emiliani rimangono fermi a 19.

Il Verona supera 2-0 in trasferta la Spal in un match della 18/a giornata di Serie A. A segno Pazzini al 14' del primo tempo e Stepinski al 40' della ripresa. Gli emiliani hanno giocato in dieci dal 39' del primo tempo per l'espulsione di Tomovic. L'Hellas sale così a 22 punti, mentre la Spal rimane ferma a quota 12, al penultimo posto in classifica.

